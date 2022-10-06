群光Q3、累計營收同創高 全年有望衝破千億元

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公告營收，受惠非 PC、AI 影像產品動能強勁，9 月營收 101 億元，創同期高，月減 1.6%、年增 2%；第三季營收首破 300 億元、達 307 億元，季增 7%，年增 12%；前 9 月營收 881 億元，年增 13%，第三季與累計營收雙創新高，全年營收有望破千億元。

群光表示，雖然 NB 市場面臨修正，但公司長期經營多元化產品組合，推升非 PC 營收占比過半，其中，AI 影像產品客戶需求強勁，也帶動第三季影像營收成長超過 2 成。

群光 AI 影像產品涵蓋智慧家庭、智能汽車、視訊會議、商用監測以及智慧醫療等領域，產品主要在泰國廠生產，加上半導體 IC 料況穩定，今年下半年 10 個新機種順利進入量產，包括智慧家庭影像產品、高階視訊會議產品、運動相機以及車用產品等。

展望後市，群光表示，第四季 PC 因市場轉淡，相關營收比重呈現下降，不過 AI 影像產品有望成長 2 成以上，帶動非 PC 營收比重持續上升。法人估，全年營收有望再次突破千億元。獲利方面，法人預期，由於亞洲貨幣貶值，第三季可望優於第二季，下半年獲利優於上半年。

群光積極推動 ESG，斥資 1500 萬美元參與三井住友銀行的綠色存款計畫，將運用在再生能源領域融資，幫助再生能源發展，加速減少對石化燃料的依賴。