群光AI影像需求強勁 Q1每股賺2.41元 創同期高

群光 (2385-TW) 受惠 AI 影像產品需求強勁，加上商用 NB 鍵盤持續出貨，推升第一季稅後純益 17.09 億元，季增 2.58%、年增 8.9%，每股純益 2.41 元，創同期新高。

群光第一季營收 288.46 億元，季減 3%、年增 15%；毛利率 16.8%，季減 0.9 個百分點、年減 0.7 個百分點；營益率 8.5%，季增 0.2 個百分點、年增 1.1 個百分點，則寫 15 年同期歷史新高。

針對 NB 市場方面，群光表示，今年市場需求結構與去年不同，今年主要支撐市場需求的會是商用 NB，由於商用 NB 主要採用 LED 背光鍵盤，單價與去年主打低價的 Chromebook 鍵盤高出數倍，加上公司 2-in-1 裝置鍵盤已開始陸續出貨，單價也較 LED 背光鍵盤高。

此外，群光旗下高價電競鍵盤出貨美國零售大廠，除了帶動第一季高單價鍵盤營收年增 25% 外，預期有望持續推升今年鍵盤營收增加。

群光指出，2016-2018 年整體 PC 市場下滑時，當時公司大幅提升高單價鍵盤產品營收比重，因此讓鍵盤營收成長至高個位數，過去兩年 PC 需求熱絡，鍵盤營收成長率達雙位數，超越 PC 市場成長率。

AI 影像產品部分，群光提到，第一季受惠客戶需求持續強勁、IC 缺貨料況獲得改善，以及泰國產能支援下，營收年增幅近 8 成。目前 AI 影像產品除了智慧家庭的 IP cam 與門鈴攝影機，也擴展到車用駕駛監測系統 (DMS)、商用監控 IP cam、智慧視訊會議產品等。

新冠疫情蔓延，中國地區接連封城，供應鏈面臨挑戰，群光表示，吳江廠區有部分廠房受到影響，除了緊急調撥其他廠區產能支援外，也積極防疫爭取提早復工，目前已全數復工生產。

另外，泰國廠主要生產受中美貿易戰影響的產品，包括 AI 影像產品、網通產品以及高階電競鍵盤與滑鼠等，產能已占集團營收約雙位數，近期陸續有客戶擬降低中國生產集中度，預期將提升泰國廠生產產品。