MIH Demo Day將於11/8登場 首度對外揭露車型計畫

MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 將於 11 月 8 日舉辦 MIH Demo Day，以「The Open and Agnostic EV Revolution」為主題，首度對外揭露 MIH 車型計畫。

MIH 執行長鄭顯聰表示，作為革新移動產業的領路人，該計畫不僅是聯盟開放及跨平台兩大 DNA 的具體展現，同時，也達到具競爭力及可持續性發展的目標。

除鄭顯聰將分享 MIH 車型計畫外，聯盟電動車廠夥伴 Aptera Motors、Lordstown Motors、Monarch Tractor，以及近期加入的美國新創電動車品牌 Karma Automotive，都將於現場分享新創 EV 品牌如何透過與 MIH 聯盟合作加速創新及擴大綜效。

活動當天 MIH 各個工作小組及會員也將分享如何以開放及跨平台掀起電動車行業的革命，現場將有 30 家攤位、10 場新興科技論壇，共超過 100 家合作夥伴參與。

此外，MIH 與美國新創加速器 Techstars 合作的《MIH for Startups》計畫遴選出 10 家來自全球的 EV 相關新創團隊，並分享其獨到的技術及服務，MIH 表示，期待與更多的新創團隊合作，為下一個世代電動車與移動服務開創更多元及豐富體驗。