Google新品發布會今晚登場：Pixel 7系列手機之外，還有2大亮點

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 05 分)：

■道瓊指數：下跌 4 點，跌幅 -0.01% 至 30306。

■那斯達克 100 指數：上漲 9，跌幅 0.08% 至 11632.75。

■標普 500 指數：上漲 0.50，跌幅 0.01% 至 3794.50。

【今晚重要數據】今晚 7：30 ECB 將公布 9 月貨幣政策會議紀錄。

二、美股盤前關注重點

1. Google 新品發布會今晚登場：Google(GOOGL.US) 新品發布會將於台灣時間今晚 10 點登場，本次發布會除了將公布先前已曝光規格的 Pixel 7 系列手機外，還有新款 Pixel Buds 無線耳機與谷歌首次推出的 Wear OS 智能手錶 Pixel Watch。(推薦閱讀：買美股不難、買你平常愛用的！這篇教你在台灣如何定期定額買美股～)

2. 空中巴士表示航空業：將於 2023 年底前恢復疫情前水平，空中巴士表示航空業將於 2023 年底前恢復疫情前水平，且在未來 20 年內價值翻倍，然短時間內，航空業仍受限於後疫情的逐步解封、供應鏈限制、勞動力短缺以及經濟不確定性影響。

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