〈群光法說〉非PC類產品成長強勁 本季營收年增15%續創高

群光 (2385-TW) 今 (8) 日舉行法說，展望後市，公司表示，非 PC 類產品仍是下半年主要成長動能，如 AI 影像相關產品，PC 產品則受惠 ASP 提高下，第三季業績也有一定程度成長，預期第三季營收將呈現雙增，年增 12-15%，有機會再創高。

各產品線表現方面，高階鍵盤中，LED 背光鍵盤受惠 ASP 提升，營收比重有所增加，占比約 43%；2-in-1 裝鍵鍵盤部分 ASP 可超過 40 美元，加上今年客戶有新產品放量，帶動出貨量增加；電競則隨著客戶市占率走揚，營運同步成長。

AI 影像產品過去兩年受到 IC 缺料影響，衝擊營運表現，基期較低，隨著供應鏈逐步恢復正常，帶動客戶強勁拉貨動能，目前只要拿到貨就會持續提供給客戶。

群光影像產品中以智慧裝置比重最高，近期則陸續加入新領域應用，包括車用、會議視訊、一次性內視鏡模組、醫療用產品等，雖然新領域應用占比不到 5%，不過待 1-2 年發酵後，營收占比將逐步向上。

群光表示，第三季在各產品帶動下，營收將年增 12-15%，持續挑戰新高，儘管第四季看不清楚，能見度無法完全掌握，不過只要出貨量沒有大幅度下滑，營收還是有機會雙位數成長，全年營收維持年增 10-5% 目標。

毛利率部分，群光指出，由於美元升值將挹注第三季毛利率成長，加上鍵盤 ASP 提升下，本季毛利率有望優於去年同期的 17.7%。

群光泰國廠目前主要生產影像產品，預期今年該廠占營收比重約 15%，明年則會提升至 15-20%，公司認為，以目前公司營收規模來看，未來不排除每兩年會蓋一座新廠。