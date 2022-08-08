〈群光法說〉上半年純益年增逾2成 每股賺4.91元創新高

群光 (2385-TW) 今 (8) 日舉行法說並公布財報，受惠高單價鍵盤、AI 影像產品需求動能延續，第二季稅後純益 17.84 億元，登兩年來新高，季增 4.4%、年增 35%，每股純益 2.5 元；上半年純益 34.93 億元，年增 21%，每股純益 4.91 元，則創歷史新高。

群光第二季營收 286.52 億元，季減 0.67%、年增 13%；毛利率 17.5%，季增 0.7 個百分點、年增 0.1 個百分點；營益率 8.8%，季增 0.3 個百分點、年增 1.5 個百分點。

上半年方面，營收來到 574.97 億元，年增 14%；毛利率 17.1%，年減 0.3 個百分點；營益率 8.7%，年增 1.4 個百分點。

群光今日同步公布 7 月營收，除了兩大產品線帶動下，網通產品需求強勁，單月營收 103.03 億元，月減 3.97%、年增 16%；前 7 月營收 678 億元，年增 14%，單月、累計營收雙創同期高。

群光表示，今年鍵盤營收成長主力來自高單價鍵盤，包括商用 NB 的 LED 背光鍵盤與 2-in-1 裝鍵鍵盤，尤其高價 LED 背光鍵盤出貨大增，優化整體 NB 鍵盤產品組合，同時推升今年 NB 鍵盤單價大幅提升，因此消費性 NB 以及 Chromebook 需求下滑，對公司衝擊不大。

再者，2-in-1 裝置鍵盤今年出貨暢旺，今年上半年成長超過 25%，推升今年鍵盤營收的最大主力，客製化產品單價較 LED 背光鍵盤高，下半年出貨可期。

影像產品方面，群光指出，第二季 AI 影像產品營收比重將近 7 成，業績年增超越 3 成，總計上半年成長超過 5 成。

群光 AI 影像產品應用廣泛，在監測相關領域中，智慧家庭應用最大宗，群光製造的 IP Cam 與智慧門鈴是全球 tier1 大廠的主力產品，為歐系客戶製造的高階商用監測 IP cam，順利進軍商用監測市場。