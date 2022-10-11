瀚亞投資Q4展望 股市進場吉時到了嗎?

全球金融市場在加速升息腳步下，股債資產甫經歷肅殺的九月，前三季修正幅度也不小。尤其在美國聯準會「Higher for Longer」的政策步調下，明年恐怕還有不少的升息空間，另外，歐洲冬季能源危機來勢洶洶及通膨風險、亞洲也壟罩股匯壓力，第四季可能出現落底買點嗎？

瀚亞投資近期發表最新投資展望《Insight & Foresight》，第四季從「通膨、衰退、風險及機會」4 大面向觀察，認為雖然經濟有衰退情況，但利空逐步鈍化，且大多提早反映在市場，投資人心態不妨調整從保守轉向審慎樂觀、適度積極，相對看好美國跌深反彈、日股體質佳、印度持續多頭及台股選股優先。

瀚亞投資（台灣）投資長林如惠表示，短期結構性通膨壓力仍在，通膨率可能維持在２％以上一段時間；再觀察美國短期就業、工資增長和消費數據強勁等情況，都支撐聯準會強勢升息的底氣。此外，包括地緣政治、戰爭、疫情等利空風險都已經大致反映。

林如惠認為，股市短期持續區間走勢，將為投資者帶來加碼機會。其中，股市看好具備成長題材的國家和產業，例如美國科技股，庫存調節後有利多頭延續；印度股市則是新興市場中少數較看好的國家之一，政經情勢持續穩中透強，處於多頭行情；台股則看好中長線趨勢下的特定產業，待第四季落底布局。

美國科技股 何時止跌？

瀚亞投資海外股票部主管林元平表示，庫存調整的疑慮驅動科技股提早在年初就一路修正，預估全球半導體廠商庫存預計需要二至四個季度去化完成，2023 年第三季後重拾增長動能，「至於進場時間點可參考歷史經驗，當產業營收轉為負成長時，通常為股價落底的絕佳進場時機」。

他認為，半導體結構性需求仍然持續，廠商的積極去化庫存有利於半導體公司的股價提早觸底並開始新的上升週期，加上評價已大幅修正，看好低接相關族群後續反彈表現。

再從美股企業獲利成長來看，S&P 500 指數企業營收增長幅度雖然不如 2022 年，但 2023 年每股盈餘年增率仍有 3%，落底後科技股仍將重新引領美股，可伺機布局瀚亞美國高科技基金。

日企估值便宜又體質好

日股也是今年持續看好的股市之一，尤其是價值型股表現突出。瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊看好當前買進時機，理由包括：第一、估值便宜：日股本益比約 12 倍，低於過去十年平均以下，但企業盈餘殖利率卻是各區域股市中名列前茅。二、美元走強、日圓貶值，對日本出口商是利多，尤其是工業、汽車股，對整體日股也是好事。最後是通膨率突破日央目標 2%，貨幣政策的彈性較大。

瀚亞投資認為，在當前企業營運改革、日圓貶值等題材下，建議不妨抓緊標的與機會，直接透過日圓、美元避險進場布局。

台股靜待落底 平衡基金適合防禦

走勢與美股連動度高的台股，第三季經歷股匯急殺。瀚亞台股投資總監劉博玄認為，美元強勢、景氣下滑等警訊使得資金外流，基本面同樣有 IT 產業庫存去化壓力、業績獲利下修等風險，使股價領先反應於景氣。

台股盤面缺乏亮點族群、投資人也缺乏信心，建議投資人採取中性保守策略，利用台股平衡型基金如瀚亞理財通基金，或透過長線定期定額方式布局，勿急於搶短，靜待景氣落底。

選股建議避開半導體與景氣循環性連動高的族群，產業選股宜看中長期趨勢、拉長持有期，較看好資料中心、網通、伺服器等中長期趨勢概念股，傳產則看好政策扶植的風力 / 太陽能族群、車用電子及汽車零組件，以及受惠於疫情解封的內需消費通路等族群。

印度有望持續挑戰新高

印度股市今年以來走勢相對於全球強勁，甚至一度接近歷史新高水位。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，外資７月以來反賣為買，內資更透過共同基金不斷進入股市，而通膨率也因提早升息而控制得宜，經濟數據穩定，預料股市指數向上攻堅的趨勢短期不變。

林庭樟指出，印股評價不算太貴，僅四成公司股價反映指數水位，還有相當大的推升空間。經濟數據是支撐印股上漲的重要底氣，GST 企業稅收持續走高、PMI 維持高速擴張，企業獲利動能也從谷底向上。隨著大眾物資價格下滑，將導致企業獲利上修，明後年獲利趨穩，根據高盛預期，今明兩年每股盈餘 EPS 預估將有雙位數，分別為 13%、14%。

第四季面對升息陰影，投資人信心不足。瀚亞投資認為，各國股市經歷大幅度修正後投資機會將陸續浮現，短期市場跟隨著聯準會政策走勢擺盪，可能導致市場波動持續劇烈。但因美國整體經濟仍然穩健，有助穩定投資信心，預期股市將呈現區間走勢，建議投資者逢回適度加碼風險性資產，挑選基本面較佳的市場長期定期定額布局為上。

【瀚亞展望】2022 年第四季股市看法

資料來源：瀚亞投資，2022/09/30

警語

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