分析師：下一代iPhone可能全面配備USB-C充電規格

分析師表示，在歐洲強制規範統一充電器的法律更接近現實之後，蘋果 (AAPL-US) 的下一代 iPhone 很可能就會配備 USB-C 充電端口。

歐洲議會議員周二 (4 日) 批准了一項法律，要求 2024 年底之前在歐盟銷售的包括手機、平板電腦和相機在內的電子產品配備 USB Type-C 充電端口。

蘋果目前採用其專有的 Lightning 充電端口，與 USB-C 不同。但這種現象可能會從其旗艦智慧手機的下一個版本 iPhone 15 出現改變。

CCS Insight 首席分析師伍德 (Ben Wood) 在本周稍早的一份報告中表示：「現在無可避免的是，當 iPhone 15 於 2023 年問世時，蘋果將不得不在 iPhone 15 上退讓並過渡到 USB-C。」

他說，「我的想法是，蘋果已在 MacBook 和 iPad Pro 上改用 USB-C，因此過渡已經開始。iPhone 14 只是重覆前幾代的設計，因此 iPhone 15 可能會在設計上邁出了更大的一步。因此這將是做出改變的好時機。」

市場傳言，蘋果正在為 iPhone 15 配置 USB-C 端口。今年 5 月，《彭博》報導，蘋果正在測試配備 USB-C 充電功能的未來 iPhone 機型，但這些機型最快要到 2023 年才會問世。

IDC 技術產業分析師馬伯遠 (Bryan Ma) 表示，如果蘋果明年的確實改用 USB-C，將會是全面為 iPhone 做出改變，而不僅僅是針對歐盟。

他指出，「最有可能的合理作法是在全球採用一致的充電端口，而不必個別製造不同零件，除非它們認為真的可從這些充電器和配件中賺更多錢，值得繼續保持這種獨家端口。」

馬伯遠說，「它們在設計過程中早已做好了準備，並為未來幾年內的可能性預做準備。」

這項改變將使蘋果的充電端口與已經使用 USB-C 的三星等競爭對手保持一致。

歐盟法律的立法過程已經歷經大約 10 年，看來可望在今年獲得最終批准。

立法者認為不同的充電標準會造成浪費，立法的目的意味著消費者每次購買設備時都不需要購買新的充電器。

伍德說，「這是通用設備的勝利。雖然蘋果擁有龐大的 Lightening 充電設備產業，但 USB-C 在所有消費電子產品中無處不在，這意味著轉向 USB-C 其實是非常合理的。」