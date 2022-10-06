保健食品也有Clean Label 黑松龜鹿膠原獲無添加驗證

保健食品也有 Clean Label 黑松龜鹿膠原獲無添加驗證行動力保健相關產品近年來成為保健食品重要的市場之一，以往被認為是銀髮族專屬的這類型產品，隨著長跑、登山及自行車等運動日益盛行，青壯年對關鍵部位的保健意識也逐漸高漲。黑松 (1234-TW) 跨足保健食品市場有成，以「黑松生技 H+」品牌推出的「黑松龜鹿膠原精華膠囊」，近期獲得「A.A. Clean Label 無添加一星驗證」以及「SNQ 國家品質標章」的認可，品質深獲海內外專家學者肯定。為了感謝消費者的支持，黑松生技 H + 於 10 月連續祭出「雙十快閃 88 折」、「好秋回饋祭」等回饋活動，優惠活動不間斷。

「黑松龜鹿膠原精華膠囊」使用 UC-II® 非變性膠原蛋白，搭配東方傳統養身的龜鹿濃縮精華，以及日本杜仲葉萃取物、玻尿酸，並添加高吸收率的海藻鈣及維生素 D 等成分，舒緩的同時也鞏固根本，提供全方位關鍵保養。具有專利的 UC-II® 非變性膠原蛋白經哈佛大學醫學院的臨床研究，結果顯示效果高於葡萄糖胺搭配軟骨素 2 倍以上，一顆黑松龜鹿膠原精華膠囊就添加了足量的 40 毫克，是美國原廠證實有感的食用量。

「黑松龜鹿膠原精華膠囊」近期接連獲得「A.A. Clean Label 無添加一星驗證」以及「SNQ 國家品質標章」的認可，「A.A. Clean Label 無添加驗證」符合近年來國人逐漸傾向選擇天然、真實、少或無添加的飲食趨勢，其是由全球獨立公正的機構「A.A. 無添加協會」所創立，是具公信力的潔淨標章。而「SNQ 國家品質標章」則是國內針對公司營運、產品實用效益、特色與創新、品質管制及安全與衛生等五大項進行審核，嚴格把關送審項目的安全與品質。「黑松龜鹿膠原精華膠囊」是市面上首支獲得 SNQ 認證的龜鹿膠原產品，同時也是黑松生技 H + 繼「黑松葉黃素濃縮精」後第二項獲獎產品。

黑松生技 H+「黑松龜鹿膠原精華膠囊」 。(圖：黑松提供)

黑松生技 H + 以「全家人健康生活的好夥伴」為目標，專業及優質形象獲得肯定。目前除了黑松生技直營官網，於 momo 購物、PChome24h 購物、蝦皮商城、HOTAI 購、誠品線上均能購買黑松生技相關產品。為了感謝廣大消費者的支持與肯定，10 月 7 日至 10 月 10 日，品牌官網推出「全館雙十快閃 88 折」活動，10 月 11 日至 10 月 31 日「好秋回饋祭」活動，下單即贈 7-ELEVEN 50 元商品卡，滿額再送更多好禮，健康買好買滿趁現在！

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