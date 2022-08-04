國民飲料黑松沙土美味入菜 沙士牛肋條、刨冰驚喜現身

現實生活總有迷惘的時候，想做的事、想過的生活應該如何起步？國民飲料黑松沙士發現年輕世代的困惑，提倡「活出自己的樣子」，今年串聯全台 10 間「夢想上路特約店」，以店家熱血的創業故事，鼓勵大家勇於實踐夢想。

黑松沙士攜手人氣插畫家鄧彧，讓 10 間特約店躍上黑松沙士「夢想特製罐」，產品將於 8 月 10 日起在 7-ELEVEn i 預購開賣，絕對值得收藏！即日起到特約店走一趟，還能參加免費兌換活動，其中 4 間店更推出隱藏版菜單，這個夏天就一起為夢想上路！

黑松沙士攜手台灣人氣插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧，以簡約、色彩豐富的插畫風格呈現，描繪出每位店家老闆實踐夢想的模樣，兩款特製罐集合了全台 10 間店的獨有特色，限量 2000 組預計將掀起收藏熱！

黑松沙士「夢想特製罐」集合全台 10 家店特色插畫，8/10 起限量販售，預將掀起收藏熱。(圖：黑松提供)

自 8 月 10 日起黑松沙士「夢想特製罐」將於 7-ELEVEn - i 預購開賣，一組 12 入，售價 179 元，款式隨機出貨；即日起至 8 月 31 日，民眾也可前往「夢想上路特約店」完成拍照打卡任務，免費兌換限量黑松沙士「夢想特製罐」，送完為止！快趁著暑假走訪夢想上路特約店，感受每個店家以衝勁及傻勁拼湊出的夢想樣貌。

人氣插畫家鄧彧以簡約、色彩豐富的插畫將 10 間特約店完美呈現於黑松沙士「夢想特製罐」。(圖：黑松提供)

黑松沙士隱藏版菜單開賣！白水豆花、日遲咖啡、島入冰店、迷路小章魚 4 間「夢想上路特約店」發揮創意，推出黑松沙士限時限量創意菜單，碰撞出沙士與料理的新火花。

炎夏最想來碗消暑的豆花，台北白水豆花推出限定「豆花佐黑松沙士粉圓」，滑嫩的豆花搭配混合沙士風味粉圓，是今夏必嘗的清涼組合。新竹日遲咖啡限定沙士套餐中的「沙士西西里」咖啡以黑松沙士為主體，淺焙的花果味咖啡香再加上檸檬襯托沙士香甜，口感清爽獨特；「沙士奶蓋輕乳酪」則是在原味輕乳酪淋上沙士及蝶豆花製成的奶蓋，並在上層撒上酥皮菠蘿豐富口感層次。

台南島入冰店所創作出的奶油啤酒日式刨冰，淋上黑松沙士糖漿，再運用焦糖奶油醬以及跳跳糖在口中創造出香濃風味。墾丁迷路小章魚以黑松沙士醃漬牛肋條，炭烤時塗抹沙士醃醬，料理出約莫五分熟度、帶有些微沙士焦香味的「黑松沙士牛肋條」，配上一杯以威士忌為基底，加入黑松沙士以及新鮮檸檬汁調製而成的「沙士 Whisky sour」，清爽解膩又帶著舒服的微醺感受，最適合墾丁慵懶的度假氛圍。

黑松沙士支持年輕人勇敢朝夢想邁進，今年串聯遍布全台與外島 10 間「夢想上路特約店」，記錄店家從無到有的築夢過程及挑戰，用熱血創業故事鼓勵年輕人活出自己的樣子！10 間店包括台北白水豆花、桃園雙口呂文化廚房、新竹日遲 DIDcoffee 、台中魚刺人雞蛋糕、南投日日春油飯、台南島入冰店、澎湖小島家、墾丁迷路小章魚餐酒館、台東 BIKE De Koffie 米貝果及宜蘭蔥澡。

兩款黑松沙士「夢想特製罐」集合了全台 10 間特約店的獨有特色。(圖：黑松提供)

新竹日遲 DIDcoffee 主理人黃思喬轉換職業跑道後一頭栽進咖啡的世界，「煮咖啡是我做一輩子都不會膩的事情」，滿懷熱血地帶著豐厚的經歷回到家鄉，打造一處藝術與生活相融的空間，不疾不徐地朝成功前進。台南島入冰店主理人陳品秀以婆婆的豆腐乳為靈感開啟了甜點的創業之路，她認為「熱情」是過程中最不可或缺的元素，堅持手作的職人精神，在台南美食紅海中找到自己的出路。澎湖小島家主理人大智與 Nelson 回首創業歷程，外界與內心的質疑從未減少過，但他們總是鼓勵自己，遇到困難就撐一下，許多問題也就迎刃而解，大智與 Nelson 也透過「浪花野餐」持續展現創意能量，而未來小島家也將以 2.0 版本在澎湖開枝茁壯。

台東 BIKE De Koffie 米貝果主理人阿洋將池上火車站旁一座廢棄屋宅打造成理想小屋，他與妻子在裡頭揉麵團、烤貝果，胼手胝足建構出了最理想的生活。夫妻倆坦言創業之路不輕鬆，「我們不只是樂天，我們更願意『相信』。」相信自己，相信所有收穫最終會在懷抱裡。

墾丁迷路小章魚主理人 Benson 說「看海心情就會好，心情好做出來的料理自然就好吃了。」在世界各地累積廚藝經驗後，選擇落腳南台灣，用新鮮的食材帶給客人真誠且美味的用餐體驗，也用自身的創業經歷鼓舞夥伴，提到追求夢想，他說「年輕時也許成不了什麼大事，但可以堅持做好一件事。」

黑松指出，欲知更多「夢想上路特約店」創業故事請關注黑松沙士官方 IG：https://www.instagram.com/heysong.sarsaparilla/