〈台股盤後〉開高震盪漲90點 反彈格局未遭破壞

台股今 (6) 日集中市場開高震盪，終場收在 13892.05 點，較昨日上漲 90.63 點或 0.66%，市場成交值爲 1754.93 億元，明顯較昨日的 2325 億元下滑；專家指出，台股反彈格局尚未遭破壞，但上檔逢月線壓力，造成市場觀望。

台北股市今天早盤開在 13865.45 點，最高爲 13899.23 點，最低爲 13814.33 點，收在 13892.05 點。盤面以海、空運股表現較強勢。

鴻海 (2317-TW)、台郡 (6269-TW)、華通 (2313-TW) 等個股 9 月營收創新高、大立光 (3008-TW)9 月營收攻上 50 億元大關、並創 22 個月新高同時，帶動蘋概股爲盤面焦點，大立光大漲超過 5%，收在 1835 元，鴻海上漲 0.5 元，收在報 107.5 元，台郡漲 2.79%，收在 92 元。

在權值股方面，台積電 (2330-TW) 漲 1.35%，以最高點 451 元作收，但 IC 設計股聯發科 (2454-TW) 下跌 2%，收在 587 元。

至於航運類股方面，長榮 (2603-TW) 收平盤價 155.5 元，陽明 (2609-TW) 上漲 0.3 元，收在 65 元，萬海 (2615-TW) 上漲 0.7 元，收 73.6 元；華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618) 在尾盤大單敲進下，雙雙收紅。

在 IC 載板族群方面，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 股價全數收紅，其中南電強漲 3.24%，為族群中漲勢最兇猛。

證券分析師黃漢成指出，台股今日類股輪動快速，大盤反彈架構仍能維持，但上檔面臨月線 14128.9 點沉重壓力，造成投資人觀望。

國泰證期顧處協理簡伯儀說，盤面重點分散，且市場成交值僅 1754.93 億元，明顯出現量能不足窘況，研判大盤跌深反彈走勢仍未結束。