五家電信董座拜會NCC 聚焦低軌衛星議題

低軌衛星頻譜釋照前夕，五大電信董總今 (5) 日以電信協會身分拜會 NCC(國家通訊傳播委員會)。電信業者認為，低軌衛星牽涉國家戰略、市場競爭問題，若外商在台建立通訊網路，政府應要有完整配套機制。

政府將開放低軌通訊衛星服務，依照法規，外資若要在台申請頻譜執照，需與台灣業者合作，且外資直接持有股份總數不得超過 49%，此舉國內外業者想法不同調。

另外，電信商過去頻譜採競標拍賣機制，光是 4G 與 5G 每年要上繳超過 30 億元頻率使用費，而低軌衛星頻譜釋照則採審議制。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，按照電信管理法，電信運營商應為本土業者，若外商低軌衛星業者要在台灣建立通訊網路，也是使用國家頻譜資源，政府需要提出規範，包括外資持股比、資通安全、通訊監管、數據流向、通訊監管等，若政府沒有掌握相關資訊，將牽涉到國家安全問題，

劉莉秋強調，國內電信業者並非拒絕外商來台，但因低軌衛星有戰略考量，加上彼此仍有競業關係，期望低軌衛星落地時能有完善機制，如符合法規的外資持股比例限制、政府提出媒合機會、掌握資訊管道等。

至於頻率使用費方面，劉莉秋表示，目前兩者使用的頻譜機制不同、成本差異大，電信商期望彼此間的頻譜取得成本可以縮短，甚至達到一致，如降低目前每頻寬的頻率使用費等。

劉莉秋指出，電信商已經從過去的封閉式、特許行業，至今走向開放式的產業，而競爭對手更是跨境、跨業、國際巨擘等，期望政府也能建立共榮生態圈，不讓電信市場碎裂化，才能持續帶動數位轉型。

五大電信高層包括中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂與總經理郭水義、台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠、遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東與總經理井琪、亞太電 (3682-TW) 董事長陳鵬、台灣之星董事長林清棠與總經理賴弦五，與 NCC 主委陳耀祥等委員面談。