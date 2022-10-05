新台幣重貶 9月外匯存底5411億美元 減少金額創12年新高

中央銀行今 (5) 日公布我 9 月外匯存底金額，達 5411.07 億美元，較 8 月減少 43.75 億美元，減少金額是近 12 年來新高，央行表示，9 月外匯存底減少原因包括：主要貨幣兌美元匯率貶值、央行進場調節外匯市場秩序，以及外匯存底投資收益。

央行外匯局局長蔡炯民說明，9 月影響外匯存底最大因素在匯率，其中美元指數上升 3.14%，至於澳幣貶值 5.74%、英鎊貶值 5.1%、新台幣貶值 4.46%、日元貶值 4.24%，在美元以外的主要貨幣貶值下，導致外匯存底金額減幅較多。

蔡炯民還說，9 月市場波動較大，因此央行調節匯市金額也較多，9 月外匯存底較上月減少 43.75 億美元，減少金額創 2010 年 11 月以來新高；事實上，央行去年 3 月外匯存底也曾減少約 42.8 億美元，今年 4 月外匯存底也減少 37 億美元。

9 月新台幣大幅貶值，媒體關注，央行是否對新台幣仍有防守底線？蔡炯民則說，央行沒有價格門檻，對匯率的調節原則是看長期相對性趨勢，但近期因為美元強升，導致韓元與日元大幅貶值，在此趨勢下，央行也不可能讓新台幣過於逆勢。

蔡炯民表示，當匯市供需失衡，央行就會出手調節，並持續跟廠商溝通，希望廠商能分批結匯，不要受市場預期心理影響加速結售或過分惜售。