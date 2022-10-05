外資9月大逃殺創今年次高 前三季淨匯出近7100億元破紀錄

台股 9 月暴跌 11%，外資是最大兇手！金管會今 (5) 日公布，外資 9 月大舉淨匯出 57.687 億美元 (折合新台幣約 1821 億元)，且已連四個月淨匯出，若拉長時間來看，今年前 9 月共淨匯出 224.67 億美元 (折合新台幣 7092 億元)，創史上同期最高匯出量。

美國聯準會 9 月再度升息 3 碼，震撼全球股市，台股從 15095 點一路下跌到 13424.58 點，跌掉超過 1670 點，跌幅逾 11%，主要就是外資大逃殺所致，外資單月賣超 1686 億元，但匯出力道更勝賣超力道，在 9 月一舉淨匯出 57.687 億美元 (約新台幣 1821 億元)，僅次於今年 3 月的 68.93 億美元，創今年次高。

若以前 9 個月來看，外資前一波最大的淨匯出量是 2020 年新冠肺炎爆發首年，當時外資 9 個月殺出 174.33 億美元，但今年受到俄烏戰爭、疫情再起、美國升息、通膨等多項黑天鵝夾擊，外資撤離毫不留情，前 9 月一舉淨匯出 224.67 億美元破紀錄。

不過若從庫存量來看，整體外資有史以來至今依舊呈現淨匯入約 2070.88 億美元，陸資累積淨匯入約 0.358 億美元。