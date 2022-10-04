〈能源盤後〉OPEC+見面會議恐減產100萬桶 WTI原油飆漲5%

原油期貨周一 (3 日) 大幅上漲，報導稱 OPEC + 考慮減產 100 萬桶 / 日以上，激勵 WTI 原油期貨價格收高 5% 以上 。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 4.14 美元或 5.2%，收每桶 83.63 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 20 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 4.4 美元或 3.72%，收每桶 88.86 美元。

11 月交割的汽油期貨價格勁揚 6%，收每加侖 2.5129 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.6%，收每加侖 3.3691 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.4%，收每百萬 Btu 6.47 美元。

市場推動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 報告表示：「周末新聞報導重燃市場對石油的興趣，因該報導推測 OPEC + 周三會議上將決定大幅減產 100 萬桶 / 日或以上，以利在需求下降的情況下支撐市場。」

Brent 原油期貨價格在今年 2 月俄烏大戰爆發時曾上衝到每桶 130 美元水準，因為西方強權對俄羅斯的制裁引發市場對供應的擔憂。

然而，隨著全球進入升息以抗通膨的環境，導致全球經濟收縮，需求放緩的前景壓倒了這些擔憂，因此價格穩步下跌。

本周 OPEC + 維也納會議將是新冠肺炎疫情爆發以來，首次面對面會議，令市場預期政策變化的討論會更熱烈。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 報告中表示：「減產決議會更強化沙烏地阿拉伯和其他關鍵產油國想傳達的訊息，即他們準備好採取行動，以避免價格進一步下跌。」

西方能源淨進口國恐對減產決議感到沮喪，因為這不僅增加通膨壓力，還會提高油價令俄羅斯獲得支撐。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 指出，市場對未來幾個月需求減少的擔憂顯而易見，反而是明年原油期貨的價格較低。

「美元走強以及中國和歐洲需求疲軟構成重大阻力，導致自 8 月中旬以來長短期期貨的逆價差擴大，且仍示意市場對全球經濟前景抱持悲觀情緒。期貨對減產的反應不溫不火，這將與美國通膨平衡下降和工業金屬價格下降所發出的負面訊息相呼應。」