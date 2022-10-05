美國、丹麥3學者獲頒諾貝爾化學獎 夏普里斯梅開二度

2022 年諾貝爾化學獎今日揭曉，三名在「點擊化學與生物正交化學」領域有卓越貢獻的學者獲獎，分別是美國學者柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥學者梅爾達爾（Morten Meldal）、美國學者夏普里斯（K. Barry Sharpless），其中夏普里斯為史上第二位二度獲獎的學者，他曾在 2001 年獲頒諾貝爾化學獎。

今年諾貝爾化學獎的三位得主。(圖片來源：擷取自諾貝爾獎臉書)

夏普里斯時隔 21 年再次獲諾貝爾化學獎。他在 2000 年創造新型的化學合成技術「鍵擊化學」（Click chemistry），透過簡單卻可靠的化學合成形式，將分子迅速結合，有效避免不需要的副產物，如今已廣泛用於藥物開發和分子生物學。

而梅爾達爾在鍵擊化學領域也貢獻良多，其研發的銅催化疊氮化合物和炔類環加成反應（azide-alkyne cycloaddition），也已用於 DNA 作圖和創造材料加速藥物開發。

柏托齊則為在細胞表面繪製難以捉摸卻重要的「聚醣」，於 2003 年創造出「生物正交化學」（Bioorthogonal chemistry），其鍵擊化學不會破壞生物體內細胞的正常化學反應，如今這項技術已經廣泛用在探索細胞與追蹤生物過程，透過這項技術，研究人員也改良癌症藥物的靶向性，目前正在進行臨床試驗。

緊接著諾貝爾文學獎將於周四（6 日）出爐，而備受矚目的和平獎於周五（7 日）公布，經濟學獎則在下周一（10 日）壓軸公布，替今年諾貝爾頒獎畫下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主 1,000 萬瑞典克朗（約新台幣 2,870 萬元）現金，將於 12 月 10 日發放這些款項。這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在 1895 年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。