OPEC+傳考慮減產逾100萬桶 國際油價大漲逾3%

知情人士透露，石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）可能考慮日產量減少逾 100 萬桶，減產規模比預期大，凸顯產油國對全球經濟的擔憂，國際原油價格周一（3 日）盤中應聲大漲逾 3%。

倫敦金融時報（FT）報導，產油國代表表示，OPEC + 周三召開部長級會議時，可能考慮日產量減少超過 100 萬桶，減產規模為新冠肺炎疫情爆發以來最大，占全球供應量的比率超過 1%。

這次產油國開會，將是 2020 年 3 月以來首度面對面召開會議。紐約和倫敦原油周一盤中聞訊均勁漲逾 3%。

產油國的減產規模比預期大，在各國央行快速緊縮貨幣政策之際，此舉凸顯 OPEC + 對全球經濟迅速降溫的擔憂。

摩根大通等銀行表示，OPEC + 可能至少必須減產 50 萬桶，以足以穩定油價。RBC Capital Markets 大宗商品首席策略師 Helima Croft 也認為這次產油國不會小打小鬧。

在各國都在努力壓低能源成本之際，此舉可能推高油價，並引發美國不滿。在下月期中選舉登場前，美國總統拜登一直試圖降低駕車者燃料價格。

不過，兩名了解沙烏地阿拉伯想法的人士透露，沙國希望減產，一方面為了支撐油價，另一方面為了保留一些產能。沙國擔心若西方國家加強制裁俄羅斯原油，今年稍後俄國產量可能會大幅下降。

俄國據說也支持減產，理由是近月俄國石油收入下滑，在俄軍全面進犯烏克蘭後，買家迫使俄國打折銷售石油。近來盧布匯價走強，也減少美元計價石油交易收入。