傳OPEC+將在下周會議討論減產計畫

路透周四（29 日）援引三名知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在 10 月 5 日的會議上討論石油減產方案，以遏止近期油價暴跌，具體減產規模還在討論中。路透先前報導稱，俄國方面正在推動 OPEC + 減產石油 100 萬桶 / 日。

瑞銀認為，OPEC + 至少需要削減 50 萬桶 / 日的石油產量，才能遏止目前的下跌。摩根大通全球能源主管 christan Malek 則表示，OPEC + 可能有必要減產多達 100 萬桶 / 日，以遏止油價的下行態勢。

國際油價受到潛在經濟衰退擔憂影響，三季以來已累積下跌逾 20%，市場對全球能源需求持續低迷的擔憂越來越強烈。另一方面，美元的持續大漲也降低以美元計價的大宗商品對投資人的吸引力。

花旗先前報告曾指出，目前全球製造業新訂單正在減少，需求出現周期性疲軟，大宗商品的訂價會有一些回落空間。在全球經濟衰退與地緣政治緊張的大背景下，即使俄羅斯石油產量下降，需求仍受到打壓，再加上 OPEC + 的石油供應和美國戰略石油儲備（SPR）釋出正在成長，油價下跌的機率從先前的 10% 提升至 25%。

花旗也警告，如果全球經濟進一步走向衰退，隨利率下降與供應縮減，生產成本往往也會進一步下降，國際油價可能跌至每桶 60 美元左右。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨上漲 0.15%，至每桶 82.27 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.18%，至每桶 89.16 美元。