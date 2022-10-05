WTO估明年全球貿易成長將大幅放緩

世界貿易組織（WTO）周三（5 日）發布的最新貿易統計數據和展望，隨著能源螺旋式上升、利率攀高以及食品與化肥價格上漲抑制進口需求，預料 2023 年全球商品貿易成長恐將大幅放緩，僅成長 1%。

WTO 預估 2022 年全球商品貿易量將成長 3.5%，略高於 4 月預測的 3%，然而對明年全球商品貿易量成長的預測僅有 1%，遠低於先前預估的 3.4%。

WTO 表示，隨著主要經濟體出於不同原因成長放緩，預料進口需求將減弱。歐洲方面受到俄烏衝突影響，能源價格飆高讓家庭支出與製造業成本攀高；美國方面受到聯準會（Fed）收緊貨幣政策影響，對住房、汽車與固定投資等對利率敏感的領域造成打擊；中國則受到燃料、食品與化肥進口費用增加影響，對其糧食與債務問題產生影響。

WTO 祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，雖然貿易限制可能是對過去兩年疫情衝擊暴露出供應脆弱的回應，但全球供應鏈緊縮只會加劇通膨壓力，且隨時間推移導致經濟成長放緩和生活水準下降。

伊衛拉認為，世界需要的是一個更加多元化、不這麼集中的商品和服務生產基地，由此減少極端氣候、區域性破壞的風險，並促進經濟成長與增強韌性，穩定長期物價。

先前世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）皆下調全球經濟成長預期，WTO 經濟學家也修正先前在 4 月的預測，預估今明兩年的全球經濟成長分別為 2.8% 與 2.3%，其中後者較先前預估低 1 個百分點。

WTO 解釋，4 月的預測是在俄烏衝突發生幾周時做出，當時僅能依賴模擬進行假設，隨事態發展至今，對 2022 年經濟成長的預測雖大致正確，然而對 2023 年的預期似乎過於樂觀，主因是能源價格飆漲、通膨影響範圍廣泛，而且衝突仍持續。

WTO 說，如當前預測實現，明年的貿易成長將大幅減緩，但仍保持正成長。值得注意的是，由於主要經濟體貨幣政策轉變與俄烏衝突變化難料，預測仍存有高度不確定性，WTO 預估今年貿易成長最終可能在 2% 至 4.9% 區間，明年貿易成長區間介在 - 2.8% 至 4.6%，分別為最糟與最好的狀況。