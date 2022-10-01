英國危機持續 養老金大舉拋售股票與債券

根據外媒周五（30 日）報導，英國養老金正計劃拋售股票與債券以籌集現金，並向其企業支持者尋求紓困。

在英國 5,200 個固定收益基金（多數為養老基金）中，大多數都使用衍生品來避險利率與通膨的波動，而這需要根據市場波動追加現金抵押品。

英國政府上周宣布大規模減稅計畫，讓市場對英國資產信心盡失，導致政府債券價格大幅下跌，引發這些固定收益基金收到空前的保證金追繳通知。

養老基金為籌集資金，出售包括政府債券和投資級公司債，導致債券價格進一步下跌。隨後英國央行周三出手相救才穩定債市，但養老基金仍在繼續出售手上資產以滿足現金需求。

Jupiter 基金經理人 Ariel Bezalel 表示，英國養老金正面臨巨大痛苦，這些基金不得不被迫出售資產。收到追繳保證金通知的養老金不得不賣出手中資產，儘管這並非他們所願。

Bezalel 說，英國央行的干預幫助拉低較長期債券的殖利率，但公司債券等其他資產仍承壓，因為養老金基金不得不清算資產。

甚至那些真正優質的投資級債券，如希斯羅機場（Heathrow）、英國百貨公司約翰路易斯（John Lewis）、蓋特威克機場（Gatwick）、英國電信集團（BT）等這些擁有殷實基本面公司發行的債券遭養老金拋售，顯示這些基金迫切想獲得資金。

Ice Data Services 數據顯示，以英鎊計價的高評級公司債券面臨嚴重拋售壓力，字英國宣布財政刺激方案以來，殖利率飆升 1 個百分點至 6.58%。9 月英國公債殖利率躍升 1.63 個百分點，創下有紀錄以來最大漲幅。

無力追繳保證金 養老基金向雇主求援

一些所謂負債驅動投資策略的養老金則需要更多現金，替相同的衍生品部位提供資金以保安全，其中一些養老基金為獲得足夠的保證金，已求助雇主提供現金支持他們的計畫。

據知情人士透露，外包集團 Serco 應養老金受託人請求提供 6,000 萬英鎊，但這對於資金充足的養老基金而言是非常不尋常的行為。

Law Debenture 的專業受托人 Natalie Winterfrost 表示，在這場危機中，一定有一些養老金基金被迫退出市場，因為很多養老金基金無法從這場危機中獲得保護，甚至有些基金完全沒有避險。如果英國公債進一步下跌，那麼他們的融資狀況將會惡化。

XPS 養老金集團合夥人 Simeon Willis 表示，可能有數百個養老金減少或取消避險，這意味著這些基金現在的融資狀況比一周前更為脆弱。