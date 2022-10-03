英鎊跌跌不休 英國散戶搶買實體黃金避險

在英國財政部推出「迷你預算」後，英鎊大幅下跌，一些英國人湧向一個最近失去光彩的避風港—黃金。

上周英鎊跌向歷史低點的同時，以英鎊計價的金條攀升至接近紀錄高位，這通常會鼓勵拋售並阻止買家，但這一次，英國債券和貨幣市場的動盪，卻增加了貴金屬的吸引力。

在歷史悠久的倫敦哈頓花園珠寶區經營硬幣的經銷商 J Blundell & Sons 主管 Ash Kundra 表示，買盤當前呈現指數級成長。

英國的黃金熱潮與全球看跌情緒，形成了鮮明對比。美元計價的黃金價格，已經由 3 月的高點下跌逾 20% 以上，因為美國聯準會的激進升息政策，降低了無利息資產的吸引力。不過，黃金做為對沖通膨及貨幣貶值的工具，散戶投資者對黃金的需求仍保持強勁。

特別是正承受貨幣貶值風暴的英國。

實物貴金屬交易平台 BullionVault 的數據顯示，本周開戶購買黃金的英國用戶，以平時金價的兩倍多購買黃金。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，很多英國人對購買黃金產生興趣。利率和通膨危機是全球性的，但英國黃金購買量的增加表明，英國已將自己置於風暴中心。

儘管如此，英國的黃金購買熱潮不太可能對全球黃金價格產生太大影響。根據世界黃金協會 (World Gold Council) 數據，英國消費者去年購買了 15.5 噸金條和金幣，占全球總量僅略高於 1%。

倫敦典當商 Suttons and Robertsons 董事總經理 Jim Tannahill 指出，尋求借黃金收藏的客戶過去幾周增加了 40%，他認為，在這段充滿極端不確定性的時期，未來幾個月人們把黃金用作貸款抵押品的趨勢將上升。