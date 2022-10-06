惠譽跟進標普 將英國債信展望砍至負向

繼標普 (Standard & Poor’s) 之後，國際信評機構惠譽 (Fitch) 周三 (5 日) 也將英國主權債信用評等展望自「穩定」(Stable) 調降至「負向」(Negative)。

惠譽將英國主權債信用評等維持在「AA-」，比標普給出的評等還要低一級，其認為規模龐大且無資金支持的財政計畫，恐導致英國政府的財政赤字在中期內大幅增加。

英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 上月下旬公布 450 億英鎊的減稅方案以及能源補貼等計畫，因所需財源來自政府大量借款，不免引發市場對國家債務崩潰的焦慮情緒，拖累英鎊、英國公債崩跌。

惠譽表示，英國政府缺乏獨立的預算預測，加上財政計畫明顯與央行打擊通膨的策略互相衝突，因此對市場信心和政策信譽產生負面影響。

即使英國政府本周態度急轉，宣布放棄對高所得者的減稅措施，惠譽認為這也不足以改變其對英國債信的評估。

惠譽說，即使已撤回取消 45% 最高所得稅稅率的計畫，但英國政府的政治資本已受影響，可能進一步削弱公眾對政府財政策略的信心和支持。

惠譽預估，今年英國廣義財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比重將達 7.8%，明年達 8.8%，到了 2024 年，廣義政府債務的 GDP 占比將升至 109%。