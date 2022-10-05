專家：美股尚未觸底 市場可能再現崩跌

美股近日反彈，不少人士猜測市場是否已經觸底。不過，DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 認為，數據顯示，美股底部仍未到來，近期市場恐再出現崩跌。

Colas 週二 (4 日) 表示，儘管樂見股市觸底，但短期內投資應該更多下跌做好準備，因為歷史指標顯示，股市仍未觸底，投資人應視為艱難一年中的其中一天而已。

Colas 指出，從歷史上看，儘管 2022 年以來單日上漲 2% 以上的情況常見，但是，自 2013 年迄今，單日漲幅超過 2% 的交易日越少，該年股市表現往往越強勁。

此趨勢僅有 2020 年例外，該年標普 500 指數有 19 次單日漲幅達到 2% 以上，不過，這大多發生在上半年，且主因是市場因疫情爆發而大幅震盪。到了下半年，標普 500 指數僅有 2 個交易日大漲 2% 以上。因此，這並不是市場健康的跡象。

另外，Colas 也指出，根據席勒本益比 (Shiller PE ratio)，自 1870 年以來，股價的長期平均估值是週期性調整後本益比的 16 倍至 17 倍。但是，截至上週五，標普 500 指數股價估值是週期性調整後本益比的 27.5 倍，週一反彈後，更高達 28.2 倍。

Colas 說，投資者唯一可以確定的是，美股已脫離本益比超過 30 倍的「危險區域」。

滙豐策略師 Max Kettner 也表示，標普面臨的估值風險「很可能延續到 2023 年」，未來幾個月大部分的下跌源自企業獲利能力下滑，標普 500 今年第 4 季最低可能跌到 3200 點。