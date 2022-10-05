〈能源盤後〉OPEC+見面會議前夕 減產規模上看200萬桶 WTI登近3周高點

原油期貨周二 (4 日) 大漲，在石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 召開會議前一天，WTI 原油期貨價格收登近 3 周最高點，係因市場預期 OPEC + 將考慮大幅減產。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.89 美元或 3.5%，收每桶 86.52 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。周一該期貨價格上漲 5.2%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 2.94 美元或 3.3%，收每桶 91.80 美元，為 9 月 19 日以來最高收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格勁揚 6.8%，收每加侖 2.683 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 5%，收每加侖 3.5358 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.7%，收每百萬 Btu 6.837 美元，收復周一 4.4% 跌幅。

市場推動力

原油價格連續第二天上漲，因為 OPEC + 周三將舉行新冠疫情開始以來首次面對面會議，市場預期 OPEC + 將決定減產 100 萬桶 / 日。

StoneX 歐洲、中東和非洲和亞洲能源分析師 Harry Altham 表示：「以經驗法則考量當前基本面，我們相信基準 WTI 原油期貨交易價格將落在每桶 75 至 80 美元區間，但目前市場的不可預測性仍可能出現波動溢價。因此，倘若 OPEC + 在分析市場後才做決定，那麼在當前市場條件下減產就會是合理的決定。」

彭博周二報導，援引與會代表評論，OPEC 正考慮減產多達 200 萬桶 / 日，也可能討論規模小一點的減產，從 100 萬桶 / 日到 150 萬桶 / 日區間。

分析師表示，大規模減產的前景令市場焦點自對全球經濟衰退的擔憂情緒轉向現貨市場的緊繃狀態。然而，OPEC + 很有可能大幅調降產量目標，但最後實際產量僅溫和減少，因為就當前現實面來說，OPEC + 的實際產量已經遠低於現行目標。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「倘若 OPEC + 宣布大幅減產，事實上只會有少數幾個成員國真的需要減產。」

Patterson 援引彭博數據指出，OPEC 9 月份供應量增加 23 萬桶 / 日，達到平均每日 2989 萬桶，供應量的增長主要係因利比亞日產量增加 12 萬桶，且該國不納入產量協議範圍。然而，OPEC + 供應協議內的 OPEC 成員國 9 月產量平均每日 2553 萬桶，遠低於其目標的每日 2675 萬桶。

