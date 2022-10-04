分析師：亞馬遜股價目前夠便宜 值得投資

Jefferies 長期技術分析師希爾 (Brent Thill) 表示，亞馬遜 (AMZN-US) 的股票基本上已經反映通膨上升和潛在的衰退，這意味著它已成一項具有吸引力的投資。

由於投資人擔心利率上升和潛在的經濟衰退會打擊這家電商巨頭的獲利，亞馬遜股價 2022 年至今已下跌 30%；在備受關注的 FAANG（Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、谷歌）綜合體中表現第三差，優於 Meta (META-US) 和 Netflix (NFLX-US) 驚人的 60% 跌幅。

希爾在報告中寫道，「亞馬遜目前的股價已經涵蓋經濟衰退和成本通膨等不利因素，並預計隨著成本不利因素的解決和獲利能力的擴大，隨著時間的推進，市場會將更大的價值歸因於核心零售。」

他重申亞馬遜的目標價 165 美元不變，較現價還有 42% 的上漲空間；評級維持「買進」不變。

亞馬遜本月將舉辦今年第二個 Prime Day，在關鍵的假日購物季之前，這對零售商來說可能是個巨大的銷售順風車。

希爾指出，「我們在 8 月 31 日對約 1000 名美國成年人進行的專門調查顯示，82% 的 Prime 訂戶將參加今年的第二次活動，高於 Prime Day 的 59%。此外，85% 的參與者計劃參加在第二場活動中花費超過 50 美元，高於 80% 在 Prime 會員日花費超過 50 美元的人。估計亞馬遜將可因此產生 61 億美元的商品總值和 41 億美元的淨銷售額，對第 4 季銷售額產生 3% 的推力。」