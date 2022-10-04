荷蘭法院支持推特 駁回備受陰謀論困擾小鎮的提告

一家荷蘭法院周二 (4 日) ​​駁回來自 Bodegraven-Reeuwijk 鎮的要求，該鎮訴請法院規定推特 (Twitter)(TWTR-US) 採取更多措施來處理有關 1980 年代毫無依據的貼文，內容提及該鎮活躍著一群崇拜撒旦的戀童癖者。

海牙地方法院作出結論，這家社交媒體巨頭「已經做出足夠的工作，從其平台上刪除了有關『Bodegraven 故事』的非法內容」，其中包括永久暫停一個除相關內容外還包含誹謗和煽動性推文的 Twitter 帳戶。

這個擁有約 35000 名居民的小鎮上月將 Twitter 告上法庭，要求它刪除所有與幾十年前盛傳 Bodegraven 虐待和謀殺兒童的毫無根據的故事有關的訊息。

自 2020 年以來，這些故事使 Bodegraven 成為社交媒體上陰謀論的焦點，陌生人蜂擁至當地的墓地，在死去的孩子的墳墓上獻花和寫信。

法院表示，它不會命令 Twitter 從其他帳戶中刪除與這些故事有關的其他推文，但確認告知該公司立即回應 Bodegraven-Reeuwijk 的具體刪除請求。

Twitter 辯稱，不可能創建一個更好的過濾器來找到不會影響合法內容的 Bodegraven 故事。

3 名被指控煽動 Bodegraven 故事的男子目前已下獄，他們在其他法庭案件中因煽動和對包括總理魯特 (Mark Rutte) 和前衛生部長德容格 (Hugo de Jonge) 在內的人發出死亡威脅而被定罪。