壞消息頻傳 Meta本周暴跌14% 逼近疫情大流行來最低點

自新冠疫情爆發以來，臉書母公司 Meta (META-US) 股價都沒有像現在這麼便宜過。

經過本周暴跌 14% 至每股 146.29 美元後，Meta 股價處於自 2020 年 3 月以來最低點，周五 (16 日) 甚至一度還出現更低股價。Meta 過去 12 個月來股價下跌 61%，是迄今為止 Big Tech (大型科技股) 中跌幅最大的股票，也是那斯達克綜合指數同期跌幅的 2 倍多。

在連續走低 5 日後，Meta 目前僅較 2020 年 3 月 16 日的收盤價高出 28 美分，當日起是新冠肺炎疫情讓美股大跌的早期階段。

倘若 Meta 跌破 146.01 美元，將是自 2019 年 1 月以來的最低點，當時尚稱「臉書」的該公司正在面對劍橋分析醜聞案造成的股價衝擊，該醜聞案令眾多用戶揚棄臉書社交平台，且一連串國會聽證會也接踵而來。儘管如此，臉書仍想方設法增加當季美國活躍用戶，但增幅不到 1%。

自去年 10 月更為現名後，Meta 傳出的幾乎都是壞消息，例如蘋果 (AAPL-US) iOS 隱私新政策挫傷公司定位廣告業務、社交媒體勁敵抖音搶走用戶和廣告商等，與此同時，經濟放緩也使許多企業削減網路行銷的預算。

Meta 7 月公布第二季獲利和營收均下滑，並預料下一季恐連兩季衰退。