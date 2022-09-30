Meta將祭成立以來最重大撙節 大砍團隊預算、凍結人事

據彭博報導，Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周四 (29 日) 在內部會議上宣布公司成立以來的首次重大預算削減計畫，包含團隊重組與凍結人事招聘等，並表示快速成長的時代已經劃下句點。

一位與會人士透露，祖克柏在例行會議中向員工宣布上述消息，還表示將削減大多數團隊預算，即便是還在成長的團隊，並將人事決定權交給各團隊負責人，由後者負責團隊的人事變動。

祖克柏表示，雖然希望經濟能夠明顯穩定下來，但目前似乎還沒有這種跡象，因此公司決定推進保守計畫。Meta 發言人拒絕對報導置評。

Meta 周四開低走低，終場收跌 3.67% 至每股 136.41 美元，今年迄今已跌約 60%。

Meta 今年稍早才表示，公司計劃放慢招聘腳步，並延後決定是否將實習生轉正，如今宣布進一步削減成本和凍結人事招聘，等同直接坦承廣告收入成長放緩的事實。

截至 6 月 30 日，Meta 共有超過 8.35 萬名員工，第 2 季新增員工數達 5700 名。

祖克柏周四還說，到了明年底，Meta 規模會更小一點。他說：「在公司成立的前 18 年，基本上我們每年都在快速成長，一直到最近，收入成長才首次出現持平或下滑情況。」

Meta 此前於第 1 季財報電話會議上表示，全年支出預期可能比原本預估再減少約 30 億美元，落在 870-920 億美元。

在景氣不佳的環境下，Meta 不是唯一一家受到衝擊的科技公司。推特 (TWTR-US) 早在 5 月就宣布凍結人事， Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 此前也宣布下半年開始放慢招聘步伐，Snap(SNAP-US) 上月則裁員 20%。