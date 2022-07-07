App Store中國銷量大降 蘋果遭大摩砍目標價至185美元

投行摩根士丹利最新研究顯示，App Store 的中國銷量下滑，已抵銷 App Store 全球成長，促使該行調降蘋果 (AAPL-US) 股票目標價。

此前摩根士丹利的研究指出，中國用戶的 app 購買量大幅下降。但除了中國以外，蘋果 10 大市場 app 銷量均見成長，且美國等市場年增率 9% 以上。

《AppleInsider》報導，摩根士丹利向投資者表示：「我們預估，6 月份 App Store 整體淨營收的年化成長率下降至 2.5%，較前月 4% 的成長年率下降 1.5 個百分點。」

摩根士丹利估計，「6 月份 App Store 中國淨營收變動自前月年增 3% 的水準轉為年減 6%。」

報導指出，遊戲領域是「罪魁禍首」，因該領域 app 銷量在 5 月年減 0.8% 後，6 月又年減 3.4%，App Store 其他類別的 app 6 月銷量均年增 11%，幅度大致等同 5 月。

中國遊戲 app 銷量下降可能是因為官方縮限核發遊戲公司許可證，此外，中國政府為防止未成年人沉迷網路遊戲和手遊，加以限制遊戲時間，可能也是原因之一。

為符合官方政令，中國許多遊戲都設置嚴格的防沉迷系統，以期落實未成年人只能在周五、六、日以及假日，晚間 8 點至 9 點這段期間玩遊戲，其餘時間則嚴格禁止。

摩根士丹利因此下修蘋果 6 月一季的 App Store 淨營收預估至 65 億美元，較先前估值下降約 6700 萬美元。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 先前主張 6 月一季的經濟形勢嚴峻，已將蘋果目標價自 210 美元下修至 195 美元，但稱蘋果仍是其 2022 年的首選，此回再將目標價下調至 185 美元。

蘋果預計 7 月 28 日發布最新一季季度財報，該股周三收盤小漲 0.96% 至每股 142.92 美元。