跟進同業 瑞信花旗調降標普500指數今年底目標價

近日不少券商先後調降 2022 年底標準普爾 500 指數目標價，瑞士信貸和花旗集團成為最新採取動作的代表，因為美國股市承受著 Fed 採取激進措施抑制通膨的壓力。

瑞士信貸周一 (3 日) 將標普 500 指數目標調降約 10% 至 3850 點，理由是利率上升和經濟成長放緩對第 3 季獲利造成影響。

花旗集團則將標普年終目標調降 4% 至 4000 點。

標普 500 指數目前較 1 月初創下的 4818.62 點歷史高點下跌約 25.6%。周五 (30 日) 收於 3585.62 點，今年大部分時間與其他兩個主要股指都跌入熊市。

然而，瑞士信貸預計到 2023 年底，該指數將比當前水平上漲近 13%，並設定了 4050 點的目標價。

它表示，2023 年將會是疲軟、未見衰退的成長和通膨脹下降的一年。

瑞士信貸分析師戈盧布 (Jonathan Golub) 表示：「我們預計利差和波動性將出現逆轉，導致到年底的重估倍數為 1-2 倍。相較之下，2023 年的回報應該主要會是由獲利成長推動。」

另一方面，花旗集團預計標普指數將在 2023 年結束時達到 3900 點。

花旗表示，「Fed 利率政策在 2023 年上半年的逐步轉變，可望為美國股市提供估值支撐。」

高盛上個月將標普 500 指數的 2022 年底目標調降約 16% 至 3600 點，因為 Fed 幾乎沒有顯示出放棄激進升息立場的跡象。