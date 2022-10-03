安碁資訊資安檢測需求倍增 Q4迎全年最旺

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 將迎來傳統旺季，總經理吳乙南認為，第四季依舊忙碌，近期也因為資安事件、客戶預算受疫情向後遞延發酵下，資安檢測需求較往年翻倍增，正積極調度人力，此外，安碁資訊在 Cloud SOC、安碁學苑布局上也持續擴大。

吳乙南表示，第四季是傳統政府預算標案認列旺季，預期今年大趨勢方向不變，加上部分客戶年中因疫情考量推遲的部分需求，也在近期要求趕進度追回，因此營運從 8 月就一路忙到現在。

吳乙南也透露，第三季旗下資安檢測服務需求較往年至少大增 1 倍以上，推測與兩岸情勢升溫、客戶強化資安布局有關，相關需求訂單預計至少會延續至 10 月。

安碁資訊今年營運動能強勁，除與資安需求基本盤擴大有關外，年初併購宏碁雲架構 (acer eDC) 後，每月營收更較去年成長近 1 倍，累計前 7 月營收就已超越去年全年，也規劃擴大布局雲端資安服務 (Cloud SOC)、成立安碁學苑培育資安人才。

吳乙南指出，Cloud SOC 近期攜手國際雲端大廠正式打入新竹製造業大廠，預計 10 月底前完成首波測試導入，根據客戶規劃，未來也將布局到其全球逾 20 個生產營運據點，雖然今年相關營運貢獻不高，但後市成長可期。

安碁學苑 (ACAD) 方面，吳乙南說，安碁學苑目前是以線上、包班、職訓方式進行，並分別開設資安監理、資安技術課程，目前規劃第四季再推出針對維運、系統網路到資安的三天課程，至於向勞工局申請 TTQS(人才發展管理系統) 認證，也可望在明年取得。