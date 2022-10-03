TCL科技預告Q3將連虧兩季 面板雙虎續陷虧損壓力

受全球景氣下行影響，第三季全球面板需求未見回溫，中國 TCL 科技 (000100-CN) 最新發布前三季業績預告，雖仍維持獲利，但推算第三季單季將呈現虧損，單季虧損約達人民幣 3.64-4.64 億元，反映面板廠持續面臨虧損壓力，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 在量減價跌下，虧損壓力更大。

TCL 科技集團是以半導體顯示、新能源光伏及半導體材料為主要核心業務，其中，占比最高的為半導體顯示中的 TCL 華星，也正是中國第二大面板集團。

針對半導體顯示業務，TCL 科技表示，受新冠疫情反覆、地緣衝突影響，前三季市場需求不振，產品價格維持低檔，業績已在週期底部，因應複雜外部環境加速行業汰弱、集中度提升，將持續提升風險抵禦、週期穿越能力，並加快業務、產品結構優化。

TCL 華星前三季銷售面積達 3331 萬平方米、年增 17%，其中，車載、商用顯示等非電視類業務收入占比持續提升，TCL 科技認為，隨著產業龍頭企業產能有序供應、產業庫存逐漸健康，加上部分區域市場需求回溫，將可望穩定回升。

TCL 科技上半年營收人民幣 845.22 億元、年增 13.6%，稅後純益則落在人民幣 6.64 億元、年減 90.2%，預估前三季營收將達人民幣 1247-1267 億元，稅後純益則再下滑至 2-3 億元，依此推估，TCL 科技第三季將虧損約人民幣 3.34-4.64 億元，為連兩季虧損，但虧損稍有收斂。

友達、群創第二季也雙雙由盈轉虧，拖累上半年陷入虧損頹勢，雖然雙虎尚未公布第三季財報結果，不過從單月營收、出貨面積觀察，雙虎同樣面臨需求、價格走弱挑戰，第三季財報表現仍不容樂觀。