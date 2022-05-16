〈安碁資訊展望〉續奪多項標案、併購效益發酵 全年營運穩中向上

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 首季完成併購宏碁雲架構後，推升營運創下掛牌以來單季新高，展望今年，總經理吳乙南審慎樂觀看待，除併購效益外，去年、今年也續拿下多項資安服務標案，且下半年可望進一步與美系大廠合作雲端資安服務，今年營運將穩中向上。

資安需求逐年成長趨勢不變，且疫情遠距辦公、俄烏戰爭讓各界對資安議題更加重視，吳乙南指出，資安產業受景氣波動的影響程度較低，認為不光台灣，美國資安需求人才也供不應求，安碁資訊今年在併購、標案陸續發酵下，營運可望再優於去年，且在設備建置、標案結算等因素，傳統旺季落在下半年的趨勢不變。

安碁資訊去年陸續拿下台北市政府資安、財政部標案，合計兩項標案總金額達 2 億元，將分布在近三年貢獻，吳乙南說，北市標案去年已有貢獻，財政部標案經過去年前期建置後，今年第二季、下半年也將有貢獻，同時今年也續拿下多項標案。

據了解，安碁資訊今年在政府多項資安標案報捷，拿下包含經濟部、台鐵局、桃園市政府、公共工程委員會、外貿協會等多項資安、委外監控標案，金額均達逾千萬元以上，在國家八大重要關鍵基礎上，已拿下水利、能源、交通、金融等領域資安標案。

除標案外，吳乙南透露，安碁資訊目前也正與美系雲端大廠洽談合作，提供雲端資安服務 (Cloud SOC)，預計最快 6、7 月就會有貢獻，因過去美系雲端大廠主要提供平台，企業若想要資安維運服務仍須額外找上資安服務商，透過雙邊合作，可望補足企業雲端資安服務需求，同時也為安碁資訊開拓更多客群。

至於年初併入宏碁雲架構後，導致毛利率表現下滑，吳乙南指出，短期毛利率確實受到影響，但中長期而言估將可維持在一定水準，強調對今年整體營運仍是樂觀，不過近年海外市場布局則因疫情進度相對遞延，預期今年來自泰國、印尼等海外市場貢獻成長相對有限。