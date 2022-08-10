安碁資訊客戶資防需求、詢問度大增 營收可望續戰新高

近期兩岸局勢緊張、境外網路攻擊事件頻傳，包含政府部門、台鐵、超商等都遭殃，宏碁 (2353-TW) 集團旗下安碁資訊 (6690-TW) 透露，近期客戶需求增多，尤其又以政府機關需求增加最為明顯，潛在客戶對資防需求詢問度也同步增加，法人認為，短期將有利安碁資訊營運升溫，並推升營收再挑戰新高。

安碁資訊表示，過去拿下的政府標案多為 5x8，意即資安防護時間為平常上班時間而已，但近期資安攻擊事件暴增，不少單位機構配合政府資安防護演練，強化資安防護，將 5x8 資安防護時間拉長至 7x24，也就是全天候執行資防。

安碁資訊指出，近期已安排人力協助客戶強化資防事宜，但認為此項業務並非常規，較偏向短期業務，不過在資安攻擊事件與日俱增下，中長期企業對資安需求更加重視、且持續成長，對安碁資訊等以資安服務為主要業務的廠商相當正向。

面對資安事件頻傳企業因應作為，宏碁董事長陳俊聖昨 (9) 日也指出，集團內部包含安碁資訊、宏碁資訊 (6811-TW)、智聯服務 (6751-TW) 等都有提供資安相關服務，近期也都為客戶盡可能提供最好的服務。

安碁資訊提供一條龍式資安服務，從事先預防，事中備援服務、勒索、鑑識服務分析，一路到事後的報告、漏洞防禦等，今年更完成併購宏碁雲架構 (eDC) 強化雲端維運備援、復原服務，目前也是國內最大 SOC (資安監控中心) 業者，主要客戶以政府部門為大宗，占比約達 6-7 成，金融製造業則為其次。

營運方面，安碁資訊 7 月營收達 1.22 億元，月減 15.7%、年增 107.28%，在併購效益發酵下，累計今年前 7 個月營收達 8.73 億元，年增 96.59%，超越去年全年，今年第二季純益達 3385.4 萬元，季增 19.17%、年增 64.88%，每股純益 1.94 元，改寫歷史新高紀錄，累計上半年純益達 6226.2 萬元，每股賺 3.61 元。