併購效益助推 安碁資訊前7月營收超越去年全年

宏碁 (2353-TW) 集團旗下小金雞營運報喜，資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (3) 日公告 7 月營收，在併購效益、資安服務擴大下，單月營收較去年同期翻倍，累計前 7 月營收 8.73 億元，已超越去年全年，此外，宏碁資訊 (6811-TW)、建碁(3046-TW) 今日也公告第二季財報，表現也不俗。

安碁資訊 7 月營收達 1.22 億元，月減 15.7%、年增 107.28%，累計今年前 7 個月營收達 8.73 億元，年增 96.59%，超越去年全年營收。

展望未來，安碁資訊表示，資安能力已成為新的國家戰力指標，台灣因地緣政治與區域鄰近性，經常遭受各種新式資安攻擊的國際資安攻防熱區，因此，將地緣政治情報整合到網路安全能量，將成為國家政府和企業組織營運風險強化韌性的重要考量。

安碁資訊也對今年營運審慎樂觀看待，除併購效益外，去年、今年也續拿下多項資安服務標案，認為今年營運將穩中向上，此外，也已建構雲端安全監控中心 (Cloud SOC)，可望成為現有雲端服務供應商 (CSP) 在資安維運不可或缺的重要推手。

另一方面，宏碁資訊受惠雲端商機持續發酵，第二季營收達 20.56 億元，季增 25.21%、年增 18.7%，毛利率 11.71%，季減 3.12 個百分點、年增 2.53 個百分點，營益率 5.57%，季減 3.17 個百分點、年增 1.82 個百分點，稅後純益 9122.6 萬元，季減 21.32%、年增 81.22%，每股純益 2.54 元，累計上半年純益達 2.07 億元、美股賺 5.72 元，寫下歷年同期新高。

宏碁資訊也預計下周二由興櫃轉上櫃交易。

建碁則在大型專案挹注，助推營運規模擴大，第二季營收 8.77 億元，季增 22.1%、年增 52.7%，毛利率 8.51%，季減 1.88 個百分點、年減 8.28 個百分點，營益率 1.48%，季減 0.76 個百分點、年減 1.04 個百分點，稅後純益 6726.4 萬元，季增 121.1%、年增 501.65%，每股純益 0.94 元，累計上半年純益 9769.4 萬元、每股賺 1.37 元。