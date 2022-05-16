〈安碁資訊展望〉旗下安碁學苑正式上線 今年估培育逾200位資安人才

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 為協助國內資安人才培育，去年新成立子公司安碁學苑 (ACAD)，第一季完成首梯兩個班各約 30 人培訓，規劃今年每季至少召開一個梯次，估可望培育逾 200 位資安人才，目前安碁學苑也正向教育單位、勞工局申請 TTQS(人才發展管理系統) 認證。

安碁資訊總經理吳乙南認為，資安是「及早發現、減少災損」，就如同近年新冠肺炎疫情肆虐全球，衛生單位鼓勵人類儘速打疫苗一樣，企業提前做好資安防護，雖然無法 100% 抵禦，但至少可望減少後續營業損失、復原成本。

吳乙南說，安碁學苑首季分別針對資安監理、資安技術各開設一個班約 30 人進行培訓，首季完成課程的有約 60 人，但仍須經過考試才可以拿到認證，後續也規劃每季都召開一梯次各兩個班，培育資安相關人才，因此今年可望至少培育逾 200 位資安專業人才。

不過吳乙南也透露，安碁資訊自身的人力也相當緊缺，雖然年初併購宏碁雲架構、加計安碁學苑後，目前安碁資訊員工人數達約 500 人，但光安碁資訊自己的必要人力缺口就至少 30 位。

近年國內資安意識也逐步抬頭，金管會更開出首槍，去年即要求國內 42 家金融單位要在今年首季底前完成設立資安長，此外，今年底前也要求 111 家資本額超過百億元的上市櫃企業須成立資安團隊組織，凸顯台灣資安人才需求持續擴大。

值得關注的是，上月底有 14 家上市櫃公司也聯合發起成立台灣資安主管聯盟 (CISO)，代表對資安議題的重視，聯盟成員包含華碩 (2357-TW)、欣興 (3037-TW)、台達電 (2308)、新光保全 (9925-TW)、欣銓 (3264-TW)、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、遠傳 (4904-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山銀行、康和證 (6016-TW)、國泰世華、台新銀。