外資連八賣 續賣超晶圓雙雄、調節多檔金融股

台股今 (30) 日隨美股走跌，終場大跌 109 點，收 13424 點，三大法人合計賣超 44.66 億元，其中，外資連 8 賣，大砍 58.97 億元，持續提款台股，光是晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 就遭外資賣超逾 3.8 萬張，另也調節多檔金融股。

三大法人僅投信站買方，今日買超 17.29 億元、為連 12 買，自營商則與外資同調，調節台股 3.1 億元，此外，值得關注的是，外資 9 月以來大舉撤出台股，本月以來賣超金額高達 1685.42 億元。

期貨方面，外資今日加碼 1466 口空單，空單未平倉口數增加至 1828 口，投信小幅減碼 456 口空單，空單未平倉口數達 9267 口，自營商則加碼 181 口多單，多單未平倉口數 5266 口。

觀察法人操作，外資持續提款晶圓雙雄，今日大賣聯電 26945 張居冠，台積電 11719 張、合計提款逾 49.69 億元，並調節金融股中的中信金 20008 張、國泰金 13445 張、開發金 13445 張，玉山金也有 8927 張，前十大名單還包含華新 12107 張、台泥 10364 張、長榮航 8490 張、國泰智能電動車 7783 張。

買超方面，外資則大買陽明 8950 張居冠，台企銀 4957 張、合庫金 4691 張、永豐金 4582 張，南亞科、國泰台灣 5G + 也都有 4000 張以上，其他則依序為欣興、長榮、宏達電、日月光投控等。

投信持續加碼金像電，今日再買超 2975 張居冠，永豐金也有 2464 張，仁寶、兆豐金、華新、英業達、中信金、嘉聯益、元大金也都有千張以上，不過投信反手大砍長榮航 3341 張，中美晶也有 2350 張，光罩、元晶、聚陽等也都達逾千張。