台股跌跌不休 金管會出手祭兩招救市

台股今 (30) 日再跌 109 點，收在 13424 點，不但再探 22 個月來收盤新低，周線、月線、季線全數收黑。金管會臨時召開記者會宣布，調降每日盤中借券賣出委託數量及拉高融券保證金成數。

台股跌不休，周線跌 693.8 點、跌幅 4.91%，已經連六黑；月線大跌 1670.86 點，一個月就重挫超過一成、達 11.07%，單月跌幅雖不及今年 6 月股災時大，但加權指數已經破底；季線跌 1401.15 點，已經連三季都大跌。

證期局局長張振山表示，近期受俄烏戰爭推升通膨、金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，宣布自今 (2022) 年 10 月 1 日起採行兩項措施。

首先是調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前 30 個營業日的日平均成交數量 30%，調降為 20%。

由於採行借券賣出最多的是外資，這項措施被視為是打擊外資空頭；不過此措施在 2020 年 3 月也曾祭出，只是當時上限是降到 10%。

第二是將上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由 90% 調整為 100%。張振山表示，因為融資整戶擔保維持率跌破 160%，且融資追繳近期都超過 3 億元。

金管會其實在 2020 年 3 月因新冠肺炎疫情跌破 9000 點大關時，除了祭出上列兩招，還祭出當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，即有條件的平盤下不得放空，不過此次尚未採用此招。

金管會表示，將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將適時審慎評估及進行應變。