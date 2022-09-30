台股續創22個月新低 外資連八賣 三大法人再提款44.66億元

台股今 (30) 日尾盤儘管跌幅收斂，但最後一盤由於台積電爆量下挫收最低，拖累大盤終場下跌 109 點，收在 13424 點，再探 22 個月來收盤新低，外資今日再度提款、連八賣，自營商也由買轉賣，僅剩投信持續加碼，三大法人合計賣超 44.66 億元。

觀察三大法人資金變動，投信買超 17.29 億元，已連 12 買，自營商僅買超一日，今日反手轉賣，小賣 3.1 億元，外資也賣超 58.97 億元，連 8 賣，若以本月份來看，外資已狂撤 1685 億元。

電子權值股由台積電領跌，大跌近 3%，收今日最低 422 元，探近 2 年新低，市值也摜破 11 兆元大關；鴻海在平盤附近震盪，終場小漲收 102 元；聯發科一掃前幾日頹靡走勢，午盤後翻紅，勁揚 1.47%，收 551 元；其他如台塑三寶表現也強勢，包括台塑化、南亞、台塑漲幅都超過 1%。

隨著國境 10 月 13 日正式開放，解封概念股再度群起狂歡，老爺知強攻漲停，力麗店暴漲 8%，亞都、五福同步飆漲超過半根停板，亞都、山富、華園、寒舍表現也不俗。

美光保守看待記憶體後市，並大砍資本支出，市場預期將有助市況穩定，記憶體族群再度上演絕地大反攻，逆勢開低走高，點序狂飆 6%，群聯、愛普 *、南亞科、鈺創、晶豪科漲幅都超過 3%。