〈台股盤後〉台積電摜破前低大跌逾百點 四線全收黑

台股今 (30) 日受美股重挫拖累，權王台積電 (2330-TW) 更跌破前低，成壓盤重心，大盤最低也下探 13274 點，大跌逾 250 點，續創 22 個月新低，午盤過後跌幅稍有收斂，終場下跌 109.68 點或 0.81%，收在 13424.58 點 ，成交量約 2079.35 億元，但日線、周線、月線、季線四線全數收黑。

盤面上，中小型股人氣強於大型權值股，帶動櫃買指數翻紅，終場上漲 1.47 點或 0.85%，收在 173.42 點，強於大盤，不過觀察台股日 K 連三黑，周跌 693.8 點、連六黑，9 月以來也下跌 1670.86 點、月線由紅翻黑，季線同樣呈現連三黑，統計第三季下跌 1401.15 點，日線、周線、月線、季線等四線全黑。

觀察電子權值股走勢，晶圓代工雙雄台積電、聯電跌幅均超過 2% 為大盤壓盤重心，台積電摜破前低 433 元，收最低 422 元坐收，改寫近兩年來低點，不過，鴻海、聯發科、台塑四寶相對有撐，逆勢力守紅盤。

盤面焦點方面，隨著台灣國門即將開放，觀光股強勢表態，老爺知直奔漲停板，力麗店、亞都、五福漲幅也超過半根停板，御頂、易飛網、山富等表現也不俗。

金融股表現則相對弱勢，富邦金失守 50 元整數關卡，收在 49.9 元價位，開發金、兆豐金、玉山金、第一金、華南金、台新金、新光金等跌幅也都在 1-2% 上下

成交比重方面，今日電子成交比重約達 55.9%，航運股則居次達約 9.45%，化學生技、金融保險類股則各占約 5%。

展望後市，由於美國聯準會表態強勢升息的立場不變，恐持續加深市場對全球經濟衰退的疑慮，台股雖然有國安基金護盤，但在台幣貶值、資金不斷匯出下，指數仍有下探風險。