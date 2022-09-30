台股尾盤摜壓跌109點收13424點 9月大跌1670點

美股周四重挫，台股今 (30) 日由權王台積電領跌，早盤恐慌性賣壓傾巢而出，一度大跌近 260 點，盤中隨著記憶體、半導體族群等中小型電子股翻紅，指數跌幅收斂，不過尾盤台積電又遭賣壓突襲，爆量收最低點，指數終場下跌 109.68 點，收 13424.58 點，成交值 2079.35 億元，周、月、季線全數收黑，9 月一個月更大跌 1670 點。

隨著中小型個股搶先反彈，櫃買指數開低走高，午盤後翻紅，終場上漲 1.47 點，收最高點 173.42 點，成交值 579.7 億元，周線連四黑、月線也收黑。上市櫃成交值合計 2659.05 億元。

電子權值股由台積電領跌，大跌近 3%，收今日最低 422 元，探近 2 年新低，市值也摜破 11 兆元大關；鴻海在平盤附近震盪，終場小漲 0.49%，收 102 元；聯發科一掃前幾日頹靡走勢，午盤後翻紅，勁揚 1.47%，收 551 元。權值股中以傳產股表現最強勢，由台塑三寶領軍強彈，包括台塑化、南亞、台塑漲幅都超過 1%。

隨著國境 10 月 13 日正式開放，解封概念股再度群起狂歡，老爺知強攻漲停，力麗店暴漲 8%，亞都、五福同步飆漲超過半根停板，亞都、山富、華園、寒舍表現也不俗。

美光保守看待記憶體後市，並大砍資本支出，市場預期將有助市況穩定，記憶體族群再度上演絕地大反攻，逆勢開低走高，點序狂飆 6%，群聯、愛普 *、南亞科、鈺創、晶豪科漲幅都超過 3%。

車電族群續成資金避風港，昇銳大漲 5%，精材、順德、欣興、台亞、晶豪科表現都不俗。電動車概念股包括茂達、華德動能、系統電也強漲半根停板，同欣電、金居、新唐漲幅都超過 3%。