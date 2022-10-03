OKX理財產品廣告片登錄臺灣中天電視臺，年化收益高達28.9％

9 月 21 日，一條特別的電視廣告登陸了中天電視臺的黃金檔，它的主角是一個從未在臺灣電視節目中出現過的名字——OKX。短短幾十秒的短片似乎讓人眼花繚亂，但實際上資訊量爆炸。

先說短片最後出現的，“神秘的”OKX。OKX（www.okx.com）是全球領先的加密生態建設者，成立於 2017 年。它擁有全球頂尖的加密資產交易平臺、Web3.0 入口 - Web3 Wallet 及旨在為下一代 Web3 應用提供安全可程式設計的智慧合約平臺的 OKC，創立了統一交易賬戶等全球領先的 Crypto 交易系統。OKX 面向全球使用者提供比特幣、以太坊等多種加密數字資產的現貨、衍生品交易及金融產品等服務，幫助使用者方便快捷地管理和投資加密數字資產。

在廣告片中，男主角只點選了一下手機螢幕，就被漫天墜落的巨大金幣砸了個正著，引起路人的圍觀。而這並非廣告商的誇張，而是短片的真正主角——OKX 定期生息寶的真實造富的具象化寫照。

2022 年 8 月 4 日，OKX 定期生息寶產品正式上線。OKX 定期生息寶是一款兼具定期理財和高價賣幣的功能產品。在申購產品後的持有時間內，使用者可以獲得穩定的幣本位收益，在熊市裡做到 “以幣賺幣，屯幣待漲”。目前定期生息寶已支援申購 BTC、ETH，最短鎖倉期限為 30 天，可提前贖回，年化收益率最高可達到 28.9%。

該產品有著自動賣出、高位止盈的機制，在產品申購時會與使用者約定（BTC/ETH）賣出價，到期時，如果市價高於或等於賣出價，會自動賣出本金和收益兌換成 USDT，幫使用者實現高位止盈，反之，則返回幣本位本金和收益，如果想了解更多關於定期生息寶，可點選連結 https://s.r.sn.cn/b6qwTv

OKX 進軍臺灣市場，全球化棋盤再落重要一子

在 2022 年伊始，OKX 品牌升級加快全球化戰略佈局，目前全球使用者數超 2000 萬，覆蓋 200 + 國家和地區，在全球擁有美國、新加坡、香港、馬耳他、迪拜、都柏林等多個國家 / 地區擁有辦公中心，全世界超過 3000 名員工。而臺灣作為重要的亞洲市場也被列入 OKX 重點戰略突破點。

現在在臺灣稍加留意就可以看到，OKX+Web3 的元素遍佈臺北、高雄的公車，從松山機場到士林夜市、從市政府到小巨蛋，OKX 貼身伴隨著臺灣人的日常生活。

除此以外，OKX 還在 YouTube 投放大量影片廣告，主打穩定理財，交易策略，並且和諸多熟知的 KOL 進行深度合作。

OKX 的全球戰略佈局還不止於加密行業和傳統網際網路，2022 年 3 月，OKX 宣佈成為英超衛冕冠軍曼城唯一區塊鏈贊助商正式亮相英超賽場，助力曼城再次衛冕英超桂冠。同年 5 月，OKX 宣佈成為邁凱倫賽車隊伍的首席贊助商，將透過多年 Crypto 的積累助力邁凱倫實現 NFT 化，將加密技術引入 F1 賽道。

除此之外，OKX 還非常重視 Web3 行業的人才儲備和人才生態建設。8 月 4 日 OKX 已經和領英 Linkedin 達成合作，釋出全球年度首份《2022 年全球區塊鏈人才報告》，在報告中 OKX 透過自己深耕行業的先進理念和成功的用人經驗，指出目前全球區塊鏈人才市場面臨的諸多痛點。同時，OKX 重視整個加密行業的生態建設，與哥倫比亞大學、帝國理工學院、西交利物浦等知名高校展開不同方向的緊密合作，形成加密人才儲備——人才成長——人才輸出的良好生態。

就像 OKX 金融總監 Lennix 曾公開說，OKX 作為新興的 Web3-Crypto 行業的領軍者，責無旁貸地肩負著行業生態建設和引領行業發展的重任。而 OKX 正在透過自己的全球化戰略佈局，揹負每一位 Web3 佈道者的夢想堅定前行。