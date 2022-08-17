迎餐飲復甦 瓦城啟動人才發展計畫

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (17) 日指出，在市場普遍缺才的情形下，集團廚師總人數逆勢成長，已正式突破 900 人，年增超過 100 人，董事長徐承義目標打造出千人廚師團隊，成為擁有最多廚師人才的東方餐飲集團，而今年也將進一步啟動四大人才發展計畫，在餐飲業快速復甦之際，全力搶才。

瓦城獨創 11 級廚師臂章制度行之有年，藉此培育無數優秀廚師，也形塑出廚師榮譽職場文化，有效推升廚師總人數至今正式突破 900 人，徐承義表示，目標旗下廚師人數超過 1000 人。

另一方面，瓦城強調，今年將進一步以四大方向啟動優質人才發展計畫，首先，對外釋出「校園畢業生菁英發展計畫」，招募優質畢業生加入，第二，對內推動「菁英發展計畫」，提供獎金鼓勵優秀同仁晉升發展，第三，鼓勵「兼職轉正職」延攬正職人才，第四為「退役同仁發展計畫」，希望將好的人才續留在瓦城，做更多彈性的貢獻。

徐承義表示，疫情中採取不減薪、不裁員、堅持防疫照護等措施，並利用這段期間加強訓練，完成年中評鑑與考核，截至上半年，今年廚師有超過半數、高達 500 人獲晉升，更有 60 位晉升為廚務主管，將持續秉持服務業最重要的資產是人的理念，推動成長。

瓦城第二季受到國內疫情衝擊，再加上中國封城使中國事業體營運斷炊，單季虧損達 0.95 億元，每股虧損 4.13 元，累計上半年稅後虧損 0.28 億元，每股虧損 1.24 元，不過，瓦城 7 月合併營收已彈升至 5 個月來高點，年增達 96.86%，下半年獲利動能正在明顯轉強。