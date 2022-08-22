〈餐飲業報喜〉今年上半年餐飲營業額年增1成 業者迎向復甦

根據財政部統計，受惠疫情趨緩、外食消費增加，加上去年同期基期較低，6 月餐飲業營業額增至 619 億元，較上月增加 7.5%，年增 61.7%，年增幅度創下統計以來的新高，總計今年上半年餐飲業營業額達 3990 億元，年增 1 成，從統計可顯示餐飲業已擺脫疫情以來的低迷市況。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年因疫情導致管制升級，餐飲業多只能做外帶等生意，單季營業額剩下 1543 億元，現在餐廳已經可以內用，加上國人逐漸適應疫情生活，餐飲業已有反彈趨勢，加上店面租金已明顯修正，本來可能不想租給做吃的房東，因為不景氣出租意願也增加，市場上找尋餐飲店面的需求正在增加。

觀察市場上新開的餐飲店，最普遍可見的就是健康餐盒類型的店家，由於國人對於健康與體態越來越為重視，市場需求穩定，加上這類健康餐盒多數都可以外帶使用，較不易受到疫情影響，而這些店面也不需要過大的營業空間，只要在一些上班族多一點的地方，使健康餐盒店家在這波疫情下逆勢崛起。

從統計顯示，6 月餐飲業營業額增至 619 億元，較上月增加 7.5%，較去年同期大幅成長 61.7%，其中餐館業年增 61.7%，飲料店業年增 66.6%；外燴及團膳承包業年增 46.9%，主因全球的航空業逐漸復甦，機上餐點的需求增加，加以去年同期學校防疫停課衝擊團膳營收，基期較低所致。綜計上半年營業額為 3,990 億元，年增 10.4%。