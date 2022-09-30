台灣高鐵10月起新設系統研發處 推動軌道工業本土化

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (30) 日宣布，為提升自主研發與維修能力，董事會通過組織調整案，自 10 月起正式成立「系統研發處」，專責統籌高鐵機電系統技術研發事宜，希望深化軌道工業本土化，繼過去達成「維修能力自主化」及「維修物料在地化」階段目標後，進一步推動系統研發自主化。

台灣高鐵表示，此次組織調整目的是希望進一步強化軌道工業本土化，且當前正逢高鐵系統更新的關鍵時期，希望結合台灣資通訊技術優勢及傲視全球的 IT 產業能量，導入本土化系統更新，有效提升系統可靠度且具擴充性。

系統研發處未來也將負責統籌規劃高鐵核心機電系統的技術研發、更新與導入，執行各項系統工程的規劃設計、監控與改善，並更專注在軌道管理、設備智慧化的設計研發，與制定開發技術標準化的規範。

台灣高鐵近年積極推動「旅客資訊系統數位化轉型」、「道岔控制機箱智慧化」與「道岔監控系統更新 IoT 暨大數據分析」等系統更新專案，並獲得顯著成效。

台灣高鐵也看好，此次成立系統研發處，可更有效發揮台灣高鐵自籌備到營運，超過 20 年來所累積的專業技術與開發經驗，並結合國內優秀廠商，共同投入軌道工業發展，以提升整體產值，透過技術自主以追求系統不斷的優化與更新，提供旅客更優質、安全的高鐵旅運服務。

除因應新部門成立所需人力，台灣高鐵也對運輸、工程、技術、資訊等多項專業領域，招募研發、資訊及維修人才，歡迎具有系統開發、資訊安全、網路管理、通信技術、大數據、IoT、監控技術、車輛維修、號誌、通訊、電力等專業經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人加入高鐵團隊。