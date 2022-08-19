大搶餐飲人才 麥當勞祭出1300個職缺、起薪3萬元

隨著疫情趨緩、餐飲景氣回升，國內連鎖速食龍頭麥當勞今 (19) 日宣布，預計再招募 1300 名正職服務員，祭出起薪 3 萬元、周休兩日 (含 1 天周末)、全年 123 天休假日的福利，全台也將舉辦多達 1950 場次的職場體驗，全力搶才。

台灣麥當勞指出，觀察到二度就業、新住民和中高齡勞動力重返職場的趨勢，因此，今年持續擴大招募正職服務員，期望透過擴編人力打造核心團隊，並以穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服務。

據人力銀行統計，40 歲以上想要重回職場，投遞履歷後平均收到面試邀約僅 7%，50 到 55 歲的求職者更只有 2%，麥當勞表示，徵求有潛力、有熱誠的餐飲服務人才，不受年齡 / 經歷限制，正職服務員起薪 3 萬元，每年可視績效表現調薪，到職日起即可擁有 10 天特休和 7 天家庭日，全年帶薪休假高達 123 天，休假比照外商福利。

此外，麥當勞也提供年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶和生育禮金，以及聚餐、免費餐飲等福利。

麥當勞進一步提到，正職員工滿 10 年可享有 8 周帶薪假期，目前正職員工逾 2000 人中，已有超過 50% 年資達 10 年以上，更有逾 350 人年資超過 20 年。