需求降溫 台經院8月景氣燈號連6個月亮「黃藍燈」

全球央行貨幣緊縮潮埋下經濟衰退隱憂，根據台經院今 (30) 日發布的製造業景氣燈號，8 月燈號減少 0.16 分降至 11.01 分，燈號連續 6 個月亮起代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，歐美國家持續強化升息力道、中國清零封控，導致終端市場需求持續疲軟，加上去年比較基期偏高，進出口增幅大幅縮減，影響原物料投入面、售價面指標表現。

此外，8 月股市雖受中國軍演等利空因素影響，所幸在國安基金護盤及整體製造業廠商對當月景氣表現看法較 7 月調查時略有改善，減輕對經營環境面指標影響，整體而言，製造業景氣信號值從 7 月的 11.17 分，減少 0.16 分降至 8 月的 11.01 分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

從景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數減少、3 項增加，經試算模型加權後，信號值減少 0.16 分，其中在分數減少方面，以原物料投入面減少 0.41 分幅度最多、售價面減少 0.20 分居次。

在分數增加方面，需求面增加 0.20 分最多，經營環境面及成本面分別增加 0.19 分及 0.06 分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

再看不同燈號的消長觀察，8 月呈現衰退的藍燈比重從 7 月的 35.08% 增加至 8 月的 36.94%，低迷的黃藍燈由 42.42% 增加至 47.07%，持平的綠燈由 22.45% 減少至 14.68%，揚升的黃紅燈由 0.05% 增加至 0.74%，繁榮的紅燈由 0.0% 增加至 0.57%。