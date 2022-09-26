〈台經院看景氣〉美中兩大引擎熄火 我出口展望保守

通膨與升息壓力衝擊全球經濟表現，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在美中兩大經濟引擎同步熄火態勢下，讓台灣出口廠商相當痛苦，因此對未來展望仍保守看待。

台經院今 (26) 日發布景氣動向調查報告，孫明德表示，台灣出口廠商現在面臨兩大夾擊，包括美國電子產品賣不動，中國大陸封鎖政策，導致對傳產需求也減少，在美中兩大引擎同時熄火下，出口商相當痛苦。

台經院表示，儘管有高階新品手機備貨需求，但受到近期外銷訂單走弱，導致進出口表現明顯收斂，其中 8 月出口年增幅從 7 月的 14.2% 縮小至 2.0%，是 2021 年 3 月以來出口年增率由雙位數成長縮減為個位數成長。

在主要出口產品方面，受通膨壓力影響與貨幣政策緊縮，使得消費力道逐漸趨緩，廠商採購意願也轉保守，客戶持續去化庫存，傳統產品價格走弱，導致基本金屬及其製品、機械與化學品等出口年增率由正轉負，塑膠、橡膠及其製品衰退幅度擴大。

台經院表示，儘管積體電路及礦產品需求持續熱絡，但受到終端需求轉弱、廠商去化庫存以及高基期因素，使得電子零組件出口年增率下滑，資通訊與視聽產品出口年增率由正轉負。

不過孫明德也說，行政院已拍板 10 月 13 日起逐步開放國門，在邊境解封趨勢下，可望帶動內需產業自第 4 季起復甦，在國境開放後，對旅遊與航空業幫助都會很明顯，預估這波復甦有望延伸至明 (2023) 年。

孫明德表示，預計到了明年起，全球應該不會有國家還有封控鎖國措施，過去三年疫情對部分產業的影響，預估到了明年就會逐漸淡化。