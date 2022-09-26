〈台經院看景氣〉8月製造業連8跌降 創2020年6月以來新低

台經院今 (26) 日公布景氣動向調查報告，經模型試算包括製造業、服務業與營建業 8 月的營業氣候測驗點皆同步下滑，其中製造業營業氣候測驗點 86.73 點，較 7 月下滑 1.35 點，連續 8 個月下滑態勢，創 2020 年 6 月以來新低紀錄。

根據台經院對於製造業廠商問卷結果顯示，認為 8 月景氣為「好」比率為 19.1%，較 2022 年 7 月 17.4% 增加 1.7 個百分點，但認為景氣為「壞」的比率則為 42.8%，與上月看法持平。

進一步來看，權重較高的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業看壞當月景氣的廠商比例明顯高於看好，以整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由 2022 年 7 月的 20.1% 減少 2.9 個百分點至當月的 17.2%，看壞比率由 7 月的 38.9% 減少 1.2 個百分點至當月的 37.7%。

台經院表示，將上述製造業對 8 月及未來半年景氣看法比率的調查結果，經過模型試算後，2022 年 8 月製造業營業氣候測驗點為 86.73 點，較 7 月修正後的 88.08 點下滑 1.35 點，呈現連續 8 個月下滑態勢，是 2020 年 6 月以來新低紀錄。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，俄烏衝突與多國持續升息對抗通膨，包括歐洲央行與美國聯準會皆於 9 月升息 3 碼，且同步下修 2023 年經濟成長預期，加上中國封控措施尚未放寬，顯示美、歐、中經濟前景仍難樂觀看待。

在國內製造業方面，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，造成消費性終端客戶仍在調整庫存去化，因此儘管整體製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比略有改善，但改善幅度有限，同時對未來半年景氣看法仍多呈持平與轉差。

服務業適逢暑假出遊旺季，疫情影響淡化與國旅補助政策挹注，有助於帶動人潮出籠，但因物價上漲有感、全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，使得零售業看好當月景氣與未來半年景氣的廠商比例較上月調查為低。

營建業方面，8 月測驗點轉為下滑主要來自於營造業當月與未來半年，以及不動產業者對於未來半年看法較未如預期所致，在建案工期拉長，工程款延遲認列，加上觀望情緒，其中有近 3 成的廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反應市況仍顯保守。