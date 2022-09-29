美銀罕見調降評級 蘋果股價盤中大跌

美國銀行分析師罕見調降蘋果公司 (AAPL-US) 股票評級，蘋果股價周四 (29 日) 盤中下跌 4.5%。

美銀分析師將蘋果其評級從「買入」調降至「中性」，還將其目標價從每股 185 美元調降至 160 美元。分析師表示，預計明年「消費者需求將減弱」，並指出宏觀經濟正面臨挑戰。

美股大盤周四也大幅下跌，但蘋果的跌幅仍大於標準普爾 500 等主要指數早盤 2.5% 的跌幅。

《彭博》周三 (28 日) 報導，蘋果已告知一些供應商放棄提高其 iPhone 14 產量的計畫，因為目前銷售未能達到預期的高需求。這也給蘋果的股價帶來了壓力。

然而，另一家投行周四與美國銀行的評級唱反調。Rosenblatt Securities 將蘋果的評級從「中性」調升至「買進」，並將目標價從 160 美元調升至 189 美元，意味著較現價還要再漲 25%。

一項針對 1000 多名美國成年人的調查顯示，即使是價格更高的蘋果新產品也有強勁的需求。該投行就是依據這項調查做出這項決定。

Rosenblatt 對《彭博》有關 iPhone 生產的報導表示懷疑，他寫道，「該作者最近常常寫出在實際結果出來後被證實具誤導性的報導。」